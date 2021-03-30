Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського

У Росії заявили, що під час онлайн-конференції 30 березня лідери Німеччини, Франції, а також Кремля – Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Путін – обговорили ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті Кремля. Зазначимо, що раніше російська сторона говорила про підготовку такої бесіди без участі президента Володимира Зеленського. Тоді в МЗС України у відповідь розкритикували такий крок.

Путін, судячи з повідомлення, звинувачував Україну в нібито невиконанні домовленостей. Також він наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська та "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".

Крім того, російський президент заявив, що нібито саме українська сторона провокує ескалацію на лінії фронту, хоча це не так.

"Під час докладного обміну думками щодо ситуації в Україні підтверджено безальтернативність мінського "Комплексу заходів" 2015 року як основи врегулювання "внутрішнього конфлікту" в цій країні", – також ідеться в повідомленні Кремля. Пресслужба навмисно назвала розв'язану Росією війну конфліктом "усередині" України.

На переговорах політики зачепили й інші теми, зокрема щодо російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V", стану справ у відносинах між Росією і ЄС, справи опозиціонера Олексія Навального. Обговорили також Білорусь, Лівію, Сирію та Іран.

Як писав OBOZREVATEL, у Кремлі раніше заявили про повну відсутність прогресу у межах Мінського процесу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також стверджує, що з "нормандським форматом" справи взагалі кепські.