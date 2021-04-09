Зеленський поїде до Макрона поговорити віч-на-віч

Президент Володимир Зеленський відправиться до Парижу, щоб провести особисту зустріч з главою Франції Еммануелем Макроном.

Про це для Kyiv Post розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. За його словами, Зеленський відбуде до Парижа до кінця наступного тижня.

"Основна мета візиту – зустрітися з Макрона віч-на-віч", – зазначив він.

Дипломат сказав, на порядку денному будуть дві важливі теми: нарощування російської військової могутності у східного кордону України і статус реформ в нашій країні, особливо щодо створення незалежної і такої, що заслуговує довіри судової системи.

Де Понсен зазначив, що російське військове пересування біля кордонів України "значно відрізняється від того, що ми бачили в попередні роки".

Також посол сказав, що Зеленський хоче змінити Україну, але ще не знайшов шляху до успіху.

"Ми не сумніваємося в його бажанні провести реформи. Це важливо, але цього недостатньо. Але коли ми заглиблюємося в подробиці того, як йдуть реформи, ми продовжуємо розчаровуватися. З вересня в центрі уваги знаходиться мати всіх реформ – судова система. Це ключ. Це основне прохання іноземних інвесторів (які говорять), що ми не будемо вкладати ні долара або євро в цю країну, якщо ви не можете розраховувати на справедливу і компетентну судову систему", – розповів посол.

Де Понсен підкреслив, що Франція чітко знає, що Росія – агресор, а Україна – його жертва. Більш того, за його словами, РФ є найбільшою перешкодою на шляху до миру.

"Проблема в Росії і відсутності бажання рухатися вперед. Зрозуміло, що нас розчаровує позиція Росії. Ми багато разів говорили про це публічно", – сказав дипломат.

Однак у Франції не мають наміру закликати до більш жорстких санкцій проти Кремля.

"Звичайно, зараз не час пом'якшувати санкції. Подальше введення санкцій – це політичне рішення, яке в даний момент не розглядається", – вказав де Понсен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчим часом глава нашої держави Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори щодо Донбасу без участі російського лідера Володимира Путіна.