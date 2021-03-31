Меркель і Макрон закликали Путіна припинити вогонь на Донбасі: у заяві Кремля про це не згадали

Канцлека Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон під час спільних переговорів із главою Росії Володимиром Путіним твердо закликали РФ взяти відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, а також провести зустріч у "нормандському форматі".

Офіційні відповіді опубліковані на сайтах німецького і французького урядів. Вони відрізняються від заяв Кремля, в пресрелізі якого за підсумками переговорів зазначається, нібито Україна повинна напряму домовлятися з "Л/ДНР", також там містяться звинувачення в тому, що українські військові "провокують ескалацію" конфлікту.

Так, у матеріалі на сайті Єлисейського палацу підкреслили, що Росія повинна визнати відповідальність за конфлікт на Донбасі.

"Наголошено на необхідності рішучого зобов'язання РФ щодо стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу з кризи за дотримання Мінських домовленостей ", – йдеться у повідомленні.

У публікації щодо переговорів Меркель, Макрона і Путіна на сайті німецького уряду про Україну згадується лише двома пропозиціями.

"Обговорювалося також врегулювання конфлікту на сході України. Канцлерка і президент Франції закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі" для реалізації Мінських домовленостей", – написано там.

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