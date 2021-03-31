Меркель і Макрон закликали Путіна припинити вогонь на Донбасі: у заяві Кремля про це не згадали
Канцлека Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон під час спільних переговорів із главою Росії Володимиром Путіним твердо закликали РФ взяти відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, а також провести зустріч у "нормандському форматі".
Офіційні відповіді опубліковані на сайтах німецького і французького урядів. Вони відрізняються від заяв Кремля, в пресрелізі якого за підсумками переговорів зазначається, нібито Україна повинна напряму домовлятися з "Л/ДНР", також там містяться звинувачення в тому, що українські військові "провокують ескалацію" конфлікту.
Так, у матеріалі на сайті Єлисейського палацу підкреслили, що Росія повинна визнати відповідальність за конфлікт на Донбасі.
"Наголошено на необхідності рішучого зобов'язання РФ щодо стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу з кризи за дотримання Мінських домовленостей ", – йдеться у повідомленні.
У публікації щодо переговорів Меркель, Макрона і Путіна на сайті німецького уряду про Україну згадується лише двома пропозиціями.
"Обговорювалося також врегулювання конфлікту на сході України. Канцлерка і президент Франції закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі" для реалізації Мінських домовленостей", – написано там.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
спершу в Росії заявили про підготовку відеоконференції лідерів РФ, Німеччини та Франції Володимира Путіна, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на це, підкресливши, що без представників нашої країни переговори вести неможливо.
У Кремлі сказали, що під час онлайн-конференції 30 березня лідери Німеччини, Франції, а також Кремля обговорили ситуацію на Донбасі. Путін звинувачував Україну в нібито невиконанні домовленостей. Також він наполягав на "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".