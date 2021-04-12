Загострення на Донбасі: в НАТО і ЄС анонсували позачергові засідання

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі на 13 квітня скликали позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, на якому обговорюватиметься загострення Росією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону.

Для участі в ньому до столиці Бельгії поїде очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба, повідомили на Урядовому порталі. Крім цього, наступного тижня глави оборонних відомств країн Євросоюзу теж проведуть засідання через загострення на Донбасі.

"Ініційоване Україною засідання скликається в межах статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО на виконання домовленості президента Володимира Зеленського та генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга від 6 квітня", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кулеба та члени НАТО обговорять агресію РФ на кордоні України та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. У межах візиту також відбудеться зустріч міністра зі Столтенбергом.

Водночас у Європейському Союзу анонсували засідання міністрів закордонних справ через ескалацію на українському Донбасі. Воно відбудеться 19 квітня, повідомили на сайті Європейської комісії.

"Україна буде в порядку денному відеоконференції глав МЗС. Ми дуже уважно і з серйозною стурбованістю стежимо за розвитком ситуації", – заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Крім цього, Україна ініціювала спільне засідання обох постійно чинних директивних органів ОБСЄ – Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва – для розгляду питання суттєвого збільшення військової присутності РФ уздовж кордону та на тимчасово окупованих українських територіях. Це відбулося після того, як у Кремлі відмовилися пояснити скупчення військ біля українського кордону.

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