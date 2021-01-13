Імпічмент Трампа почали розглядати в Конгресі США: все про процедуру

Палата представників Конгресу США почала розглядати проєкт резолюції щодо імпічменту чинного президента країни Дональда Трампа.

Про це повідомив в Twitter парламентський журналіст Джеймі Дюпрі. Засідання почалося о 16:00 за київським часом (09:00 за Вашингтоном, різниця становить 7 годин).

Протягом години конгресмени повинні обговорити порядок проведення дебатів щодо імпічменту, потім ще дві години відведено на самі дебати.

Палата представників Конгресу США зайнялася імпічментом Трампа Twitter Джеймі Дюпрі

Попередньо, голосування з питання відсторонення Трампа почнеться о 22:00 за Києвом.

Якщо Палата представників оголосить йому імпічмент, а Сенат затвердить це рішення, то Трамп більше ніколи не зможе брати участь у виборах глави держави.

У чому звинувачують Трампа

Нагадаємо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту через події 6 січня 2021 року, коли його прихильники взяли штурмом Капітолій, де конгрес затверджував підсумки президентських виборів-2020.

У проєкті резолюції, яку передали на розгляд Палаті представників, сказано, що "президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути".

"Він поставив під загрозу цілісність демократичної системи, завадив мирному переданню влади і поставив під загрозу уряд. Тим самим він зрадив свою довіру як президента, завдавши очевидної шкоди народу Сполучених Штатів", – указано в документі.

Як відбувається імпічмент в США

Процедура імпічменту проходить в два етапи. Її починає Палата представників – нижня палата Конгресу США.

Після того, як судовий комітет палати збере достатньо доказів винності однієї з перших осіб держави, Палата представників проведе їх обговорення і проголосує за резолюцію щодо імпічмент.

Якщо її підтримає проста більшість з усіх 435 конгресменів, розпочнеться другий етап. Тоді матеріали звинувачення передаються до Сенату, який наділений винятковим правом "проводити судові засідання в рамках процедури імпічменту".

У разі процедури імпічменту президента Сенат повинен проводити таке судове засідання під головуванням голови Верховного суду США. В якості сторони звинувачення виступають члени Палати представників, сенатори виконують обов'язки присяжних.

Під час засідання конгресменів будівля Капітолію охраняеют сотні бійців національної гвардії США.

Збройні нацгвардійці розташувалися в Капітолії Twitter

Бійці нацгвардії США в Капітолії Twitter

Нацгвардія охороняє Капітолій Twitter

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