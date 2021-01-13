Імпічмент Трампа почали розглядати в Конгресі США: все про процедуру
Палата представників Конгресу США почала розглядати проєкт резолюції щодо імпічменту чинного президента країни Дональда Трампа.
Про це повідомив в Twitter парламентський журналіст Джеймі Дюпрі. Засідання почалося о 16:00 за київським часом (09:00 за Вашингтоном, різниця становить 7 годин).
Протягом години конгресмени повинні обговорити порядок проведення дебатів щодо імпічменту, потім ще дві години відведено на самі дебати.
Попередньо, голосування з питання відсторонення Трампа почнеться о 22:00 за Києвом.
Якщо Палата представників оголосить йому імпічмент, а Сенат затвердить це рішення, то Трамп більше ніколи не зможе брати участь у виборах глави держави.
У чому звинувачують Трампа
Нагадаємо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту через події 6 січня 2021 року, коли його прихильники взяли штурмом Капітолій, де конгрес затверджував підсумки президентських виборів-2020.
У проєкті резолюції, яку передали на розгляд Палаті представників, сказано, що "президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути".
"Він поставив під загрозу цілісність демократичної системи, завадив мирному переданню влади і поставив під загрозу уряд. Тим самим він зрадив свою довіру як президента, завдавши очевидної шкоди народу Сполучених Штатів", – указано в документі.
Як відбувається імпічмент в США
Процедура імпічменту проходить в два етапи. Її починає Палата представників – нижня палата Конгресу США.
Після того, як судовий комітет палати збере достатньо доказів винності однієї з перших осіб держави, Палата представників проведе їх обговорення і проголосує за резолюцію щодо імпічмент.
Якщо її підтримає проста більшість з усіх 435 конгресменів, розпочнеться другий етап. Тоді матеріали звинувачення передаються до Сенату, який наділений винятковим правом "проводити судові засідання в рамках процедури імпічменту".
У разі процедури імпічменту президента Сенат повинен проводити таке судове засідання під головуванням голови Верховного суду США. В якості сторони звинувачення виступають члени Палати представників, сенатори виконують обов'язки присяжних.
Під час засідання конгресменів будівля Капітолію охраняеют сотні бійців національної гвардії США.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 січня в США прихильники Трампа влаштували масові заворушення в Конгресі.
У Вашингтоні під час протестів у районі Капітолійського пагорба загинуло п'ятеро людей.
Тоді конгресменка від Демократичної партії Ільхан Омар заявила, що Трамп не має залишатися на посаді глави держави до 20 січня, коли відбудеться інавгурація Джо Байдена.
Палата представників конгресу США опублікувала проєкт резолюції щодо імпічменту президента Дональда Трампа, в якій президента звинуватили в підбурюванні до повстання. ФБР отримало інформацію про підготовку збройного заколоту в разі відсторонення глави держави.