Импичмент Трампа начали рассматривать в Конгрессе США: все о процедуре

Палата представителей Конгресса США начала рассматривать проект резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщил в Twitter парламентский журналист Джейми Дюпри. Заседание началось в 16:00 по киевскому времени (09:00 по Вашингтону, разница составляет 7 часов).

В течении часа конгрессмены должны обсудить порядок проведения дебатов об импичменте, затем еще два часа отведено на сами дебаты.

Палата представителей Конгресса США занялась импичментом Трампа Twitter Джейми Дюпри

Предварительно, голосование по вопросу отстранения Трампа начнется в 22:00 по Киеву.

Если Палата представителей объявит ему импичмент, а Сенат утвердит это решение, то Трамп больше никогда не сможет участвовать в выборах главы государства.

В чем обвиняют Трампа

Напомним, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий, где конгресс утверждал итоги президентских выборов-2020.

В проекте резолюции, которую передали на рассмотрение Палате представителей, сказано, что "президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты".

"Он поставил под угрозу целостность демократической системы, помешал мирной передаче власти и поставил под угрозу правительство. Тем самым он предал свое доверие как президента, нанеся очевидный вред народу Соединенных Штатов", – сказано в документе.

Как происходит импичмент в США

Процедура импичмента проходит в два этапа. Ее начинает Палата представителей – нижняя палата Конгресса США.

После того, как судебный комитет палаты соберет достаточно доказательств виновности одного из первых лиц государства, Палата представителей проведет их обсуждение и проголосует за резолюцию об импичменте.

Если ее поддержит простое большинство из всех 435 конгрессменов, начнется второй этап.Тогда материалы обвинения передаются в Сенат, который наделен исключительным правом "проводить судебные заседания в рамках процедуры импичмента".

В случае процедуры импичмента президента Сенат должен проводить такое судебное заседание под председательством главы Верховного суда США. В качестве стороны обвинения выступают члены Палаты представителей, сенаторы выполняют обязанности присяжных.

Во время заседания конгрессменов здание Капитолия охраняют сотни бойцов национальной гвардии США.

Вооруженные нацгвардейцы расположились в Капитолии Twitter

Бойцы нацгвардии США в Капитолии Twitter

Нацгвардия охраняет Капитолий Twitter

Напомним, OBOZREVATEL рассказал, как всего за несколько месяцев "оплот мировой демократии" США был отброшен до уровня банановой республики, где власть передают не тому, кто победил на выборах, а тому, у кого дубина больше и голос громче.

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