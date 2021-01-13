Будівлю Капітолію заполонили сотні озброєних бійців Нацгвардії США. Фото і відео

Під час розгляду Палатою представників Конгресу США проєкту резолюції щодо імпічменту президента Дональда Трампа сотні бійців Нацгвардії охороняють будівлю Капітолію.

Про це повідомило Reuters. Нацгвардійці також оточили територію навколо Капітолію для запобігання можливим заворушенням.

Окрім того, тисячі військовослужбовців Національної гвардії вийшли на вулиці Вашингтона, щоб стежити за порядком.

Такі запобіжні заходи застосовано після подій 6 січня, коли прихильники Трампа штурмом узяли державну будівлю і влаштували в ній заворушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня Палата представників Конгресу США почала розглядати проєкт резолюції про імпічмент чинного президента країни Дональда Трампа.