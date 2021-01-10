Хроніка коронавірусу в Україні та світі 10 січня: понад 23 млн людей отримали щеплення проти COVID-19
Коронавірус продовжує вражати жителів України та світу, лише за минулу добу цю хворобу діагностували ще в понад 727 тисяч осіб. Через це загальна кількість заражень перетнула позначку в 90 мільйонів випадків.
На сьогодні вже 42 країни, у більшості заможні, активно роблять своїм громадянам щеплення проти COVID-19, а паралельно продовжують дію локдаунів. Україна чекає на поставку доз такого препарату не раніше березня. У нас теж розпочався жорсткий карантин, проте деякі українці проігнорували застереження.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні виявлено 1 110 015 випадків COVID-19. Від нього померли 19 668 громадян, а 786 306 осіб вилікувалися.
У світі лідерами за кількістю інфікувань є США (більш ніж 22,4 млн), Індія (понад 10,4 млн) та Бразилія (більше 8 млн).
Коронавірусна інфекція забрала більш як 1,9 млн життів, водночас понад 64 млн людей у світі її побороли. За інформацією Worldometers, активними хворими залишаються щонайменше 17,5 млн осіб.
Вчені з китайського міста Ухань, звідки світом розповсюдився COVID-19, назвали тривалі симптоми цього вірусу, які можуть проявлятися приблизно пів року після одужання.
Водночас італійці запустили ресурс із картою, де можна подивитися, які країни світу лідирують із вакцинації проти коронавірусу.
Головне за 10 січня:
Індія 16 січня розпочне кампанію вакцинації проти коронавірусу. Прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав це "знаменним кроком" і сказав, що мета полягала у вакцинації 300 мільйонів осіб до липня, передає ВВС. Населення Індії становить 1,3 мільярда осіб.
Особистий лікар Папи Римського 78-річний Фабріціо Соккорсо помер від ускладнень, пов'язаних із COVID-19, інформують Vatican News.
Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комісаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначив, що вакцини компаній Pfize&BioNTech і Moderna забезпечують захист від нових, більш заразних штамів COVID-19.
У низці департаментів Франції з неділі, 10 січня, подовжується комендантська година через виявлення нового варіанту COVID-19, що передбачено стратегією уряду щодо боротьби з пандемією. Вона розпочинатиметься не з 20-ї, а з 18-ї ще у восьми департаментах. За порушення загрожує штраф від 135 до 750 євро.
В австрійські школи буде передано 5 млн простих у користуванні тестів на коронавірус, які роздаватимуть учням і вчителям для добровільного тестування. Про це заявив на пресконференції 9 січня федеральний міністр освіти Австрії Гайнц Фасманн.
Головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що на чотири з п'яти етапів проведення щеплень українцям проти COVID-19 знадобиться майже рік.
Інтерактивна карта щодо вакцинації в світі gedidigital.it свідчить, що щеплення проти коронавірусу зробили вже 23 384 690 жителям планети або 0,3% світового населення.
За добу 9 січня в світі діагностували 727 131 зараження COVID-19. Портал Worldometers інформує, що найбільше нових випадків інфекції було зафіксовано в США – 249 519, Бразилії – 60 078 та Британії – 59 937.