Хроніка коронавірусу в Україні та світі 10 січня: понад 23 млн людей отримали щеплення проти COVID-19

Коронавірус продовжує вражати жителів України та світу, лише за минулу добу цю хворобу діагностували ще в понад 727 тисяч осіб. Через це загальна кількість заражень перетнула позначку в 90 мільйонів випадків.

На сьогодні вже 42 країни, у більшості заможні, активно роблять своїм громадянам щеплення проти COVID-19, а паралельно продовжують дію локдаунів. Україна чекає на поставку доз такого препарату не раніше березня. У нас теж розпочався жорсткий карантин, проте деякі українці проігнорували застереження.

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Кількість випадків COVID-19 у світі перетнула позначку в 90 млн Worldometers

За добу на COVID-19 захворіли більш ніж 727 тис. осіб у світі Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні виявлено 1 110 015 випадків COVID-19. Від нього померли 19 668 громадян, а 786 306 осіб вилікувалися.

У світі лідерами за кількістю інфікувань є США (більш ніж 22,4 млн), Індія (понад 10,4 млн) та Бразилія (більше 8 млн).

Коронавірусна інфекція забрала більш як 1,9 млн життів , водночас понад 64 млн людей у світі її побороли. За інформацією Worldometers, активними хворими залишаються щонайменше 17,5 млн осіб.

Вчені з китайського міста Ухань, звідки світом розповсюдився COVID-19, назвали тривалі симптоми цього вірусу, які можуть проявлятися приблизно пів року після одужання .

Водночас італійці запустили ресурс із картою, де можна подивитися, які країни світу лідирують із вакцинації проти коронавірусу.

Карта розповсюдження COVID-19 в Україні РНБО

Дані щодо захворюваності на COVID-19 в областях України РНБО

Головне за 10 січня:

Індія 16 січня розпочне кампанію вакцинації проти коронавірусу. Прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав це "знаменним кроком" і сказав, що мета полягала у вакцинації 300 мільйонів осіб до липня, передає ВВС. Населення Індії становить 1,3 мільярда осіб.

Особистий лікар Папи Римського 78-річний Фабріціо Соккорсо помер від ускладнень, пов'язаних із COVID-19 , інформують Vatican News.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комісаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначив, що вакцини компаній Pfize&BioNTech і Moderna забезпечують захист від нових, більш заразних штамів COVID-19 .

У низці департаментів Франції з неділі, 10 січня, подовжується комендантська година через виявлення нового варіанту COVID-19, що передбачено стратегією уряду щодо боротьби з пандемією. Вона розпочинатиметься не з 20-ї, а з 18-ї ще у восьми департаментах. За порушення загрожує штраф від 135 до 750 євро.

В австрійські школи буде передано 5 млн простих у користуванні тестів на коронавірус , які роздаватимуть учням і вчителям для добровільного тестування. Про це заявив на пресконференції 9 січня федеральний міністр освіти Австрії Гайнц Фасманн.

Головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що на чотири з п'яти етапів проведення щеплень українцям проти COVID-19 знадобиться майже рік.

Інтерактивна карта щодо вакцинації в світі gedidigital.it свідчить, що щеплення проти коронавірусу зробили вже 23 384 690 жителям планети або 0,3% світового населення.

Дані щодо вакцинацїї проти COVID-19 у світі gedidigital.it