За прикладом Зеленського? Українці в розпал локдауну "штурмували" Буковель. Фото

У перший день локдауну, 8 січня, українці "штурмували" гірськолижний курорт Буковель у Карпатах.

Як повідомив журналіст Ярослав Іваночко в Facebook, дорогою до Буковелю утворилися кілометрові затори (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Перший день локдауну. Добре, що гірськолижним курортам дозволили працювати, можна постояти в кількакілометровій черзі на Буковель", – написав він.

Біля підйомників на Буковелі зібралися сотні відпочивальників, які геть не дотримувалися дистанції в 1,5 метри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня у мережі з'явилися фото президента України Володимира Зеленського з відпочинку на Буковелі.

Як видно з опублікованих у соцмережах кадрів, Зеленський у спеціальному екіпіруванні катався на лижах. Позуючи з українцями, президент посміхався, показував великий палець вгору.

В Україні з 8 по 24 січня діють посилені карантинні обмеження.