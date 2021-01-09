Італійці створили карту вакцинації від COVID-19 в світі: хто лідирує

Італійці запустили сайт, присвячений вакцинації від коронавірусу в різних країнах. Згідно з оприлюдненими даними, найбільше доз отримали американці, але швидше за все це робить Ізраїль.

На сайті представлена карта, яка відображає які вакцини використовували і де (щоб подивитися її, доскрольте сторінку до кінця).

Згідно з оприлюдненими даними, в світі застосовується кілька препаратів: CNBG, Cinovac, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinofarm, Sputnik V. Кожна з них виділяється певним кольором.

Найбільше щеплень зробили в США – більше 5,9 млн людей.

Також вказана інформація про співвідношення кількості щеплень до населення тієї чи іншої країни (за цим показником лідирує Ізраїль).

Крім того, відображається інформація щодо добової кількості вакцинованих людей на 1 мільйон населення. Тут Ізраїль також на першому місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ВООЗ, вакцинацію від коронавірусу проводять 42 країни. Більшість з них – заможні держави.