У Києві коронавірусом заразилися вже більш як 117 тисяч осіб

У Києві на коронавірус захворіли ще 404 особи. Так загальна кількість підтверджених випадків сягнула вже 117 217.

Столиця знову ввійшла до п’ятірки регіонів-лідерів за добовим приростом хворих. Про це свідчать дані сайту Ради нацбезпеки й оборони (РНБО).

Крім цього, COVID-19 забрав життя ще 10 киян, через що кількість жертв вірусу в місті зросла до 2077. Проте за добу 455 пацієнтів одужали від хвороби, а загалом таких у столиці вже 43 239 осіб.

Київська область теж потрапила до списку регіонів, де виявлено найбільше випадків зараження. Там на COVID-19 захворіли ще 405 осіб.

Від ускладнень хвороби за добу померли двоє хворих (загалом 1019), водночас 523 мешканців області вилікувалися (всього 41 576).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Київ вийшов зі списку регіонів-лідерів за добовим приростом випадків коронавірусу. У столиці спостерігалося зниження захворюваності.