В Україні госпіталізували понад 2 тис. осіб із COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 10 січня

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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Коронавірус в Україні сьогодні

В Україні за минулу добу діагноз коронавірус підтвердили в 5011 осіб, серед яких 113 дітей і 164 медпрацівників. Загалом кількість заражень досягла вже 1 115 026.

COVID-19 забрав життя 19 767 українців (+99 за добу), а 791 598 змогли вилікуватися (+5292). Оновлені дані надали міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook та сайт РНБО.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській області – 446, Київській – 405, м. Київ – 404, на Харківщині – 344 і Миколаївщині – 327. Водночас 2100 осіб із коронавірусною інфекцією потрапили до лікарень.

Ще 5011 українців захворіли на COVID-19

Кількість захворювань на коронавірус у регіонах за добу:

  • м. Київ – 404 випадки;

  • Вінницька область – 69 випадків;

  • Волинська область – 124 випадки;

  • Дніпропетровська область – 240 випадків;

  • Донецька область – 186 випадків;

  • Житомирська область – 111 випадків;

  • Закарпатська область – 49 випадків;

  • Запорізька область – 207 випадків;

  • Івано-Франківська область – 74 випадки;

  • Київська область – 405 випадків;

  • Кіровоградська область – 85 випадків;

  • Луганська область – 142 випадки;

  • Львівська область – 326 випадків;

  • Миколаївська область – 327 випадків;

  • Одеська область – 446 випадків;

  • Полтавська область – 175 випадків;

  • Рівненська область – 159 випадків;

  • Сумська область – 149 випадків;

  • Тернопільська область – 150 випадків;

  • Харківська область – 344 випадки;

  • Херсонська область – 141 випадок;

  • Хмельницька область – 185 випадків;

  • Черкаська область – 302 випадки;

  • Чернівецька область – 151 випадок;

  • Чернігівська область – 60 випадків.

Як відомо, в офіційній статистиці відсутня інформація щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію серед жителів тимчасово окупованих районів Донеччини і Луганщини, а також Криму.

Відомо, що минулої доби лабораторії здійснили 23 245 тестувань, зокрема 17 718 методом ПЛР і 5527методом ІФА. За весь час пандемії в Україні проведено 5 769 908 ПЛР-тестувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКоронавірусМіністерство охорони здоров'яМаксим Степанов