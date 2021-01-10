В Україні госпіталізували понад 2 тис. осіб із COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 10 січня
В Україні за минулу добу діагноз коронавірус підтвердили в 5011 осіб, серед яких 113 дітей і 164 медпрацівників. Загалом кількість заражень досягла вже 1 115 026.
COVID-19 забрав життя 19 767 українців (+99 за добу), а 791 598 змогли вилікуватися (+5292). Оновлені дані надали міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook та сайт РНБО.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській області – 446, Київській – 405, м. Київ – 404, на Харківщині – 344 і Миколаївщині – 327. Водночас 2100 осіб із коронавірусною інфекцією потрапили до лікарень.
Кількість захворювань на коронавірус у регіонах за добу:
м. Київ – 404 випадки;
Вінницька область – 69 випадків;
Волинська область – 124 випадки;
Дніпропетровська область – 240 випадків;
Донецька область – 186 випадків;
Житомирська область – 111 випадків;
Закарпатська область – 49 випадків;
Запорізька область – 207 випадків;
Івано-Франківська область – 74 випадки;
Київська область – 405 випадків;
Кіровоградська область – 85 випадків;
Луганська область – 142 випадки;
Львівська область – 326 випадків;
Миколаївська область – 327 випадків;
Одеська область – 446 випадків;
Полтавська область – 175 випадків;
Рівненська область – 159 випадків;
Сумська область – 149 випадків;
Тернопільська область – 150 випадків;
Харківська область – 344 випадки;
Херсонська область – 141 випадок;
Хмельницька область – 185 випадків;
Черкаська область – 302 випадки;
Чернівецька область – 151 випадок;
Чернігівська область – 60 випадків.
Як відомо, в офіційній статистиці відсутня інформація щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію серед жителів тимчасово окупованих районів Донеччини і Луганщини, а також Криму.
Відомо, що минулої доби лабораторії здійснили 23 245 тестувань, зокрема 17 718 методом ПЛР і 5527методом ІФА. За весь час пандемії в Україні проведено 5 769 908 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
напередодні найбільше випадків інфікування COVID-19 зафіксували в п’ятьох областях України. Прикметно, що Київ вийшов із цього списку регіонів-лідерів, у столиці спостерігалося зниження захворюваності на коронавірус.
Із п’ятниці, 8 січня, в Україні розпочався "карантин зимових канікул". Проте нових обмежень дотримувалися не в усіх містах, деякі попалися на грубих порушеннях.
Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов пояснив різницю між локдауном і жорстким карантином в Україні.