В пяти областях Украины за сутки выявили менее 100 случаев COVID-19

В Украине в пяти областях за прошедшие сутки обнаружили менее чем по сто случаев заболевания коронавирусом.

Среди них Ивано-Франковщина и Закарпатье, которые ранее были в списке лидеров по суточному приросту больных в стране. Такую информацию подает сайт Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за 9 января COVID-19 диагностировали еще в 74 жителей Ивано-Франковской области и 49 – Закарпатской.

Меньше ста случаев выявлено также в Кировоградской области – 85, Винницкой – 69 и Черниговской – 60.

Зато на Черниговщине не зафиксировано ни одного выздоровления пациентов от коронавируса, тогда как на Ивано-Франковщина болезнь преодолели 616 жителей, Винниччине – 166, Закарпатье – 90, Кировоградщине – 25.

В то же время еще 11 человек умерли от последствий заражения в Черниговской области, три – Закарпатской, по два в Ивано-Франковской, Винницкой и Кировоградской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения уточнили запланированные сроки вакцинации против коронавируса в Украине.