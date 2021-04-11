Хроніка коронавірусу в світі 11 квітня: Україна і Туреччина посилюють карантин, а Ізраїль його майже зняв

В Україні та світі коронавірус не зменшив обертів поширення, новим зараженням продовжують сприяти більш агресивні його штами. Лише за добу цей діагноз підтвердили у 703 555 осіб, а загальна кількість випадків на 11 квітня перевищила 136 мільйонів.

Через рекордні спалахи COVID-19 – більш як 55 тис. за добу – у Туреччині уряд розглядає запровадження більш жорсткого карантину на весь Рамадан, який триватиме місяць із 13 квітня. Впродовж останнього тижня посилили обмеження ще більше українських міст та областей. А ось в Ізраїлі їх зняли практично всі – завдяки швидким темпам вакцинації населення.

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Дані щодо COVID-19 у світі Worldometers

Топ-15 країн світу за найбільшою кількістю випадків COVID-19 за минулу добу Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

в Україні з початку пандемії виявлено 1 841 137 заражень, із них 36 779 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 405 826 вилікувалися.

Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська припустила, що загальнонаціональний локдаун в країні можуть ввести, якщо захворюваність на COVID-19 перевищить 25 тисяч осіб на добу.

Водночас у США створили вакцину проти COVID-19 у таблетках і вже почали тестувати її на людях.

COVID-карта України РНБО

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