Хроніка коронавірусу в світі 11 квітня: Україна і Туреччина посилюють карантин, а Ізраїль його майже зняв
В Україні та світі коронавірус не зменшив обертів поширення, новим зараженням продовжують сприяти більш агресивні його штами. Лише за добу цей діагноз підтвердили у 703 555 осіб, а загальна кількість випадків на 11 квітня перевищила 136 мільйонів.
Через рекордні спалахи COVID-19 – більш як 55 тис. за добу – у Туреччині уряд розглядає запровадження більш жорсткого карантину на весь Рамадан, який триватиме місяць із 13 квітня. Впродовж останнього тижня посилили обмеження ще більше українських міст та областей. А ось в Ізраїлі їх зняли практично всі – завдяки швидким темпам вакцинації населення.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
в Україні з початку пандемії виявлено 1 841 137 заражень, із них 36 779 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 405 826 вилікувалися.
Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська припустила, що загальнонаціональний локдаун в країні можуть ввести, якщо захворюваність на COVID-19 перевищить 25 тисяч осіб на добу.
Водночас у США створили вакцину проти COVID-19 у таблетках і вже почали тестувати її на людях.
Головне за 11 квітня:
В Ізраїлі вчені провели дослідження і встановили, що південноафриканський штам COVID-19 може бути стійким до вакцини Pfizer.
У Православній церкві України виступили проти того, щоб сповідь віруючих українців під час пандемії коронавірусу могла відбуватися онлайн.
Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що план РНБО вакцинувати від COVID-19 більше половини дорослого населення України до кінця 2021 року є реалістичним.
У Франції паузу між першим і другим щепленням мРНК-вакцинами проти коронавірусу продовжать із 4-х до 6-ти тижнів. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран, передає DW
За даними порталу GediVisual, на ранок неділі, 11 квітня, одне або обидва щеплення проти COVID-19 отримали понад 754,2 млн жителів планети.
Україна серед країн світу посіла 11 місце за кількістю нових інфікувань COVID-19 за добу 10 квітня, серед країн Європи – 5 позицію.
У світі минулої доби найбільше заражень коронавірусом виявили в Індії – 152 682, Бразилії – 69 592, США – 66 764, Туреччині – 52 676 і Франції – 43 284. Дані Worldometers свідчать, що активними хворими залишаються приблизно 23,7 млн осіб, жертвами хвороби стали більш як 2,9 млн, а 109,3 млн вилікувалися.