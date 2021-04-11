Хроника коронавируса в мире 11 апреля: Украина и Турция усиливают карантин, а Израиль его почти снял
В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения, новым заражениям продолжают способствовать более агрессивные его штаммы. Только за сутки этот диагноз подтвердили в 703 555 человек, а общее количество случаев на 11 апреля превысило 136 миллионов.
Из-за рекордных вспышек COVID-19 – более 55 тыс. за сутки – в Турции правительство рассматривает введение более жесткого карантина на весь Рамадан, который продлится месяц с 13 апреля. В течение последней недели усилили ограничения еще больше украинских городов и областей. А вот в Израиле их сняли практически все – благодаря быстрым темпам вакцинации населения.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине с начала пандемии выявлено 1 841 137 заражений, из них 36 779 человек умерли от последствий болезни, однако 1 405 826 вылечились.
Врач-епидемиолог Людмила Мухарская предположила, что общенациональный локдаун в стране могут ввести, если заболеваемость COVID-19 превысит 25 тысяч человек в сутки.
В то же время в США создали вакцину против COVID-19 в таблетках и уже начали тестировать ее на людях.
Главное за 11 апреля:
В Израиле ученые провели исследование и установили, что южноафриканский штамм COVID-19 может быть устойчивым к вакцине Pfizer.
В Православной церкви Украины выступили против того, чтобы исповедь верующих украинцев во время пандемии коронавируса могла проходить онлайн.
Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что план СНБО вакцинировать от COVID-19 более половины взрослого населения Украины до конца 2021 является реалистичным.
Во Франции паузу между первой и второй прививкой мРНК-вакцинами против коронавируса продолжат с 4-х до 6-ти недель. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, передает DW
По данным портала GediVisual, на утро воскресенья, 11 апреля, одну или обе прививки против COVID-19 получили более 754,2 млн жителей планеты.
Украина среди стран мира заняла 11 место по количеству новых заражений COVID-19 за сутки 10 апреля, среди стран Европы – 5 позицию.
В мире за прошедшие сутки больше всего заражений коронавирусом выявили в Индии –152 682, Бразилии – 69 592, США – 66 764, Турции – 52 676 и Франции – 43 284.. Данные Worldometers свидетельствуют, что активными больными остаются примерно 23,7 млн человек, жертвами болезни стали более 2,9 млн, а 109,3 млн вылечились.