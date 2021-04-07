Хроніка коронавірусу на 7 квітня: кількість померлих досягла майже 3 млн
Станом на вівторок, 7 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 133 млн осіб. За минулий день виявили 575 110 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 107 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Індії – 115 тис., Бразилії – 82 тис. І США – 62 тис.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні з початку пандемії виявлено 1 755 888 заражень, з них 34 587 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 352 139 вилікувалися.
Україна підписала контракт про постачання ще 10 млн доз вакцини проти коронавируса виробництва компанії Pfizer
Представник Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявив про зв'язок вакцини від коронавируса AstraZeneca і подальшого утворення тромбів.
Головне за 7 квітня:
Посольство США в Україні заявило, що угода про постачання вакцин Pfizer наближає майбутнє без коронавируса, а USAID допоможе країні підготуватися до отримання препаратів.
Те, що деякі країни ще не почали вакцинацію серед медичних працівників і груп ризику, – це "пародія", сказав глава Всесвітньої організації охорони здоров'я.
У США не вводитимуть паспорта вакцинації проти COVID-19. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі.