Головний інфекціоніст Дніпра – про COVID-19: відділення заповнене, медперсонал виснажений, усі падають з ніг

У Дніпрі в COVID-відділенні лікарні №21 не залишилося вільних місць, всі медпрацівники, які борються за життя пацієнтів, дуже втомилися. Коронавірусна хвороба стала агресивнішою та почала частіше вражати більше молодих людей.

Про це головний інфекціоніст Дніпра, завідувач інфекційного відділення КУ "Міська клінічна лікарня № 21 ім. професора Є. Г. Попкової" Володимир Чумак написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хвороба стала молодшою та агресивнішою, вона продовжує лякати і, на жаль, робить це вдало. Відділення заповнене. Медсестри і весь медичний персонал виснажені. Всі падають з ніг і витискають білизну від поту. Цілодобова пекельна праця, яка завдає душевних каліцтв", – написав лікар.

Чумак розповів про випадок, коли пацієнти з COVID-19 категорії 80+ відзначали діамантове весілля. Інфекціоніст також показав ситуацію в медустанові на відео (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Я бачив, як люди втрачали надію, коли твоя рідна людина лежить у важкому стані, а ти в цей час здоровий чекаєш на неї вдома. Я бачив скорботу в очах медпрацівників, коли вмирає пацієнт, якого всіма силами намагалися врятувати, а все тому, що вірус виявився сильнішим", – розповів Чумак.

Інфекціоніст закликав усіх відчути цінність життя і уважніше ставитися до карантинних заходів: носити маски та дотримуватися дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі в дитячій міській лікарні №6 лікарі рятують 7-річного хлопчика з коронавірусом і двосторонньою COVID-пневмонією.