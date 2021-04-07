Смертність від COVID-19 в Україні одна з найвищих на душу населення. Графік

В Україні зафіксовано один із найвищих показників смертності від наслідків коронавірусної хвороби на душу населення. Кількість летальних випадків, як і нових заражень, у країні зростає починаючи з лютого.

Про це свідчать дані університету Джона Гопкінса. Їх розміщено у графіках на науковому порталі Our World in Data.

Зокрема, середній показник підтверджених випадків смерті від COVID-19 на мільйон осіб в Україні за 6 квітня становив 8,65. Це менше, ніж, наприклад, у Чехії та Польщі, проте значно більше, ніж у Франції, Британії, Іспанії, Швеції, Німеччині, Нідерландах тощо.

"Обмежене тестування і проблеми зі встановленням причини смерті означають, що кількість підтверджених смертей може не відповідати істинному кількості смертей від COVID-19", – пояснюють науковці, які формують статистичні дані у графіки.

Загалом ці щоденні показники в Україні в декілька разів вищі за ті, що в цивілізованих країнах світу.

За офіційними даними, коронавіурус уже забрав життя 35 498 українців. За 6 квітня було зафіксовано рекорд таких смертей – 481.

Крім цього, попередньої доби ще 5587 українців потрапили до лікарень із коронавірусом чи підозрою на нього, що теж стало новою рекордною кількістю. Про те, у яких регіонах місць у лікарнях найменше – читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна стала епіцентром коронавірусу в Європі, адже 6 квітня у державі виявили найбільше нових випадків зараження COVID-19, а також смертей від нього серед європейських держав.