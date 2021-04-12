Хроніка коронавірусу на 12 квітня: Туреччина стала епіцентром COVID-19

Карина Бондаренко Світ 05:29, 12.04.2021 Оновлено: 06:20, 12.04.2021

Станом на понеділок, 12 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 136,6 млн осіб. За минулий день виявили 631 408 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів.

При цьому одужали понад 109,8 млн. За добу найбільше нових заражених на COVID-19 виявили в Індії – 169 тисяч, Туреччині – 50 тисяч та США – 47 тисяч.

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Пандемія коронавірусу в світі.
Worldometers
Топ-15 країн з розповсюдження вірусу.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • в Україні з початку пандемії виявлено 1 853 249 заражень, з них 37 014 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 410 860 вилікувалися.

  • В Україні Міністерство охорони здоров'я рекомендувало поширити "червоний" рівень епідемічної небезпеки також на Харківську область. "Жовтими" ж тепер є два регіони – до Херсонщині додалася Івано-Франківщина.

  • До кінця 2021 потрібно вакцинувати більшу частину населення України. Міністерство охорони здоров'я має забезпечити 47 млн уколів.

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