В Україні зафіксували найменше нових хворих на COVID-19 з початку квітня

Станом на ранок понеділка, 12 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 861 105 випадків коронавірусної інфекції. З них 7856 – виявлено за минулу добу, що виявилося найнижчим приростом із початку квітня.

Від COVID-19 у країні померла вже 37 301 особа (+287 за добу), а 1 416 215 пацієнтів (+5355 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні МОЗ рекомендувало поширити "червоний" рівень епідемічної небезпеки також на Харківську область. "Жовтими" тепер є два регіони – до Херсонщини додалася Івано-Франківщина.