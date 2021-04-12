Ляшко розповів, які обмеження можуть ввести в Україні на Великдень

В умовах карантину через пандемію коронавірусу в Україні на Великдень можуть ввести обмеження щодо перебування вірян всередині храмів. Крім того, розглядається і формат святкування онлайн.

Про це заявив головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише "РБК-Україна". Він також нагадав, що наразі подібні обмеження уже діють у регіонах, які потрапили до "червоних" та інших карантинних зон.

Водночас Ляшко визнав, що в питанні проведення великодніх свят доведеться знайти найоптимальніше й компромісне рішення. Адже священнослужителі певно проситимуть пом'якшити обмеження на період одного із головних християнських свят.

"Зараз нам потрібно досягти компромісу: у нас діють обмеження – одна людина на певну кількість квадратних метрів – і спробуйте когось не пустити на Великдень до храму. Питання в тому, як це правильно все організувати. Тому ми хочемо, щоби хтось був у храмі, але з дотриманням усіх обмежень, а хтось має залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був минулого року", – пояснив головний санлікар.

Підсумовуючи, Ляшко додав, що закривати храми на Великдень влада поки не планує. Однак загалом рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня (12-18 квітня). Для цього вже ведуться переговори з релігійними організаціями та їхніми лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня лікарка-імунологиня Алла Волоха попередла, що локдаун у Кєві може тривати щонайменше кілька тижнів. Рішення про його продовження буде ухвалюватися з урахуванням поточної динаміки захворюваності на коронавірус та фактора Великодня і травневих свят.

Тим часом у церковних колах сподіваються, що таких суворих обмежень, як минулого року, цього разу не буде. Однак священники запевнили, що готові проводити служби на вулиці з дотриманням соціальної дистанції та масками.