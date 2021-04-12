У Польщі похвалилися 99% ефективності вакцинації від COVID-19

У Польщі вакцинація населення проти коронавірусу показала ефективність у понад 99% випадків.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський. У своєму Twitter він також опублікував відповідну інфогрфіку.

За словами чиновника, в країні щеплення проти COVID-19 зробили вже понад 5,5 мільйона поляків.

"Поки що в групі цих вакцинованих тільки 51 тисяча осіб показали позитивний тест на COVID-19, тобто 0,9%", – уточнив Недзельський.

Він підкреслив, що більш ніж половина із цих людей заразилися коронавірусом протягом 14 днів після отримання першої дози вакцини.

"Простіше кажучи, це означає, що рівень захисту перевищує 99%", – наголосив Недзельський.

Відомо, що поляків вакцинують препаратами від Moderna, AstraZeneca і Pfizer&BioNTech.

Щодо захворюваності, то на сьогодні в Польщі підтверджено понад 2,5 млн заражень COVID-19. Напередодні було виявлено 21 703 нові випадки, що поставило країну на 6 місце серед держав Європи, а за нею опинилася й Україна із більш як 12 тис. хворих. Крім цього, в Польщі вірус забрав 58,4 тис. життів, водночас 2,1 млн осіб його побороли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Ізраїлю встановили, що південноафриканський штам коронавірусу може бути помітно стійкішим до вакцини Pfizer&BioNTech, ніж інші його варіанти.