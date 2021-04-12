У чотирьох областях України не зробили жодного щеплення від COVID-19 за добу: дані в регіонах

Минулої доби в Україні зробили 1216 щеплень від коронавірусу. Водночас у чотирьох регіонах не вакцинували жодного жителя.

Йдеться про Миколаївщину, Полтавщину, Херсонщину і Черкащину. Всього з початку кампанії вакциновано 378 266 українців, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

За його даними, ще у шести областях 11 квітня зробили лише по 10 щеплень, а найбільше – на Львівщині (170) і Тернопільщині (150).

Кількість вакцинацій у регіонах за минулу добу:

м. Київ – 60 щеплень;

Вінницька область – 120 щеплень;

Волинська область – 10 щеплень;

Дніпропетровська область – 10 щеплень;

Донецька область – 10 щеплень;

Житомирська область – 40 щеплень;

Закарпатська – 10 щеплень;

Запорізька область – 70 щеплень;

Івано-Франківська область – 66 щеплень;

Київська область – 50 щеплень;

Кіровоградська область – 10 щеплень;

Луганська область – 30 щеплень;

Львівська область – 170 щеплень;

Миколаївська область – 0 щеплень;

Одеська область – 90 щеплень;

Полтавська область – 0 щеплень;

Рівненська область – 50 щеплень;

Сумська область – 10 щеплень;

Тернопільська область – 150 щеплень;

Харківська область – 120 щеплень;

Херсонська область – 0 щеплень;

Хмельницька область – 110 щеплень;

Черкаська область – 0 щеплень;

Чернівецька область – 20 щеплень;

Чернігівська область – 10 щеплень.

У цій статистиці відсутні дані із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, а також Криму.

Відомо, що щеплення проводили 34 мобільні бригади з імунізації та 81 пункт. Станом на 11 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 441 989 осіб.

Нагадаємо: згідно з указом президента до кінця 2021 року в Україні потрібно вакцинувати більшу частину населення. Зокрема, МОЗ повинно забезпечити 47 млн щеплень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що після вакцинації препаратом AstraZeneca імунітет від коронавірусу з’являється на 22-й день. Він захищатиме 90 днів, а потім буде потрібне повторне щеплення.