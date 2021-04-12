Днепропетровщина стала эпицентром коронавируса в Украине: статистика по областям

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь города
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Тест на коронавирус

За минувшие сутки, 11 апреля, коронавирусом в Днепропетровской области заболели 1112 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Следующими в статистике оказались Харьковская – 595, Львовская области– 590, город Киев – 537 и Киевская область – 477. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 зафиксировали в Луганской – 43 и Ивано-Франковской – 49 областях. Отметим, что на Днепропетровщине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом с начала года.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Днепре.

Количество заболеваний по регионам в сутки:

  • г. Киев – 537 случаев;

  • Винницкая область – 159 случаев;

  • Волынская область – 247 случаев;

  • Днепропетровская область – 1112 случаев;

  • Донецкая область – 327 случаев;

  • Житомирская область – 349 случаев;

  • Закарпатская – 62 случая;

  • Запорожская область – 260 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 49 случаев;

  • Киевская область – 477 случаев;

  • Кировоградская область – 149 случаев;

  • Луганская область – 43 случая;

  • Львовская область – 590 случаев;

  • Николаевская область – 303 случая;

  • Одесская область – 443 случая;

  • Полтавская область – 136 случаев;

  • Ривненская область – 174 случая;

  • Сумская область – 377 случаев;

  • Тернопольская область – 315 случаев;

  • Харьковская область – 595 случаев;

  • Херсонская область – 195 случаев;

  • Хмельницкая область – 149 случаев;

  • Черкасская область – 385 случаев;

  • Черновицкая область – 168 случаев;

  • Черниговская область – 255 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре из-за самолечения COVID-19 женщина оказалась в критическом состоянии с сатурацией 40%. Пациентку подключили к ИВЛ с помощью специального шлема.

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