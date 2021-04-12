В Сингапуре придумали использовать роботов для борьбы с COVID-19. Фото

Сингапурская технологическая компания OTSAW Digital предоставила роботов Camello, чтобы на дом доставлять товары жителям страны в связи с пандемией коронавируса.

Робот оснащен 3D-датчиками и двумя отсеками, каждое из которых способно перевозить до 20 кг продуктов питания или посылок, заказанных через интернет, пишет Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Услуги роботов были предложены 700 домашним хозяйствам на год. Пользователи могут выбрать место для доставки, например, молока и яиц, а приложение уведомит их, когда робот приблизится к месту выдачи. Обычно это вестибюль многоквартирного дома.

"Они используют ультрафиолетовый свет для дезинфекции после каждой поездки. Особенно в период пандемии все ищут бесконтактную, безлюдную доставку", – сказал генеральный директор компании Лин Тинг Мин.

Сейчас персонал сопровождает роботов во время доставки, чтобы не возникало проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская компания представила свою последнюю разработку — рободельфина. Он выглядит, как настоящий, и может выполнять те же трюки, что и живое млекопитающее.