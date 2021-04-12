Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун в Україні

Загальнонаціональний локдаун та обмеження пересування між регіонами країни потрібні для подолання ситуації з поширенням COVID-19 в Україні.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в понеділок, 12 квітня, багато людей не дотримуються карантиннх обмежень.

Зокрема, не носять маски навіть в публічних місцях та гуляють без дотримання дистанції. Влаштовують вечірки, їдуть відпочивати в інші міста, зокрема до столиці.

"Покращення ситуації в якомусь одному регіоні, не означає подолання вірусу загалом. Бо відбувається постійна міграція людей. А відповідно – і міграція вірусу. І ми будемо то виходити з червоної зони, то потім знову в неї потрапляти. Саме тому я і звернувся до уряду ухвалити рішення про загальнонаціональний локдаун. Так, воно непопулярне. Але в такій ситуації зі стрімким розповсюдженням вірусу треба усвідомити: ціна популізму може бути надто високою! Адже йдеться про те, щоб зберегти здоров'я і життя мільйонів людей. Це – головне! Треба виграти час, поки не розпочнеться масова вакцинація українців. Немає інших способів", – підкреслив Кличко.

Мер столиці також продемонстрував відео-інтерв'ю лікаря-анестезіолога, який працює в реанімації медичного центру "Рамат Авів" в Тель-Авіві.

"Ізраїль, як ви знаєте, спочатку суворими заходами - тотальним локдауном, а потім масовою вакцинацією населення, подолав складну ситуацію з розповсюдженням вірусу. Приблизно про те ж говорять і фахівці німецького інституту Коха, з якими я спілкуюся, і українські відомі фахівці. Я сподіваюся, що ті, хто сьогодні ухвалюють рішення, усвідомлюють всю відповідальність за дії, від яких сьогодні залежить здоров'я та життя українців", – резюмував Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві зареєстрували зростання смертності людей у віці 30-49 років від коронавирусной хвороби COVID-19.