Хроника коронавируса на 12 апреля: Турция стала эпицентром COVID-19

По состоянию на понедельник, 12 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 136,6 млн человек. За минувший день выявили 631 408 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 109,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 169 тысяч, Турции – 50 тысяч и США – 47 тысяч.

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Пандемия коронавируса в мире. Worldometers

Топ-15 стран по распространению вируса. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине с начала пандемии выявлено 1 853 249 заражений, из них 37 014 человек умерли от последствий болезни, однако 1 410 860 вылечились.

В Украине Министерство здравоохранения рекомендовало распространить "красный" уровень эпидемической опасности также на Харьковскую область. "Желтыми" же теперь являются два региона – к Херсонщине добавилась Ивано-Франковщина.

До конца 2021 нужно вакцинировать большую часть населения Украины. Минздрав должен обеспечить 47 млн уколов.

Главное за 12 апреля: