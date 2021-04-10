Хроніка коронавірусу на 10 квітня: за добу заразилися майже 800 тисяч

Станом на суботу, 10 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 135,2 млн осіб. За минулий день виявили 785 896 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 108,8 млн. За добу найбільше нових заражених COVID-19 виявили в Індії – 144 тисяч, Бразилії – 89 тисяч і США – 85 тисяч.

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Пандемія коронавірусу. Worldometers

Топ-15 країн з розповсюдження вірусу. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 823 674 зараження, з них 36 381 особа померли від наслідків хвороби, проте 1 395 104 вилікувалися.

Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для пацієнтів з COVID-19, якщо він повністю відповідає показникам якості медичного кисню.

Туреччина побила рекорд нових випадків COVID-19 і може піти на локдаун на весь Рамадан.

Головне за 10 квітня:

У Франції число заражених коронавірусом з початку пандемії досягла 5,314 млн осіб. За минулу добу в країні виявлено понад 41 тис. нових хворих, померла 301 особа. Про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

Лікар з Ізраїлю Борис Бриль заявив, що в Україні багатьох пацієнтів з коронавірусом госпіталізують через те, що їх залікували антибіотиками. За словами фахівця, у них за це посадили б в тюрму.

Вакциною проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech в США хочуть почати прищеплювати підлітків 12-15 років. Відповідну заявку виробники направили американському медичному регулятору.