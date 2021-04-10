В Україні зростає кількість зайнятих ліжок для пацієнтів із COVID-19: де найскладніша ситуація

В Україні середній відсоток заповнених ліжок із підведеним киснем на 10 квітня склав 57,6%. Найменша кількість місць залишилася в столиці та Київській, Львівській, Миколаївській та Житомирській областях.

Такіі дані були опубліковані на порталі Апарату РНБО України "СОТА". Найбільше місць із киснем наразі в Івано-Франківській та Херсонській областях – заповнені 36,3% та 27,2% відповідно.

У п'яти регіонах, де ситуація найбільш напружена, місця зайняті так:

Київ – 80,9%;

Київська область – 79,8% ;

Львівська область – 75,4% ;

Миколаївська область – 75,1 % ;

Житомирська область – 72,9%.

Що стосується ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, то в середньому по Україні вони зайняті на 65,9%. Найгірша ситуація на Харківщині, у Києві, Хмельницькій, Львівській та Сумській областях.

Ситуація із заповненістю ліжок у цих регіонах така:

Харківська область – 87,8% ;

Київ – 80,1% ;

Хмельницька область – 77,1% ;

Львівська область – 76,8% ;

Сумська область – 76,2%.

До апаратів штучної вентиляції легенів в Україні підключено 1 631 інфікованого коронавірусом. За останню добу кількість таких пацієнтів зросла на 31 особу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 10 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 841 137 випадків коронавірусної інфекції. З них 17 463 – виявлені за минулу добу, 684 – діти, 394 – медики.