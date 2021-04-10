Коли українців почнуть щеплювати вакциною CoronaVac: Ляшко назвав дату

Жителів України почнуть щеплювати проти коронавірусу препаратом CoronaVac від китайської компанії Sinovac уже у вівторок, 13 квітня. Цю вакцину отримають люди з інвалідністю, які не можуть дістатися до пункту імунізації, та їхні опікуни.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у п'ятницю, 9 квітня, під час пресланчу, передає "Громадське".

Крім маломобільних українців, щеплення CoronaVac зможуть отримати олімпійці та параолімпійці, які поїдуть цього року на змагання, а також люди, які братимуть участь у проведенні ЗНО-2021.

Цей препарат обрали для вакцинації перелічених категорій осіб, бо він має одну дозу у флаконі. Другу дозу вводитимуть на 28-й день для кращого ефекту.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що вакцина проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 215 тисяч доз якої поставили в Україну в березні, поки ще проходить перевірку.

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