Коли українців почнуть щеплювати вакциною CoronaVac: Ляшко назвав дату
Жителів України почнуть щеплювати проти коронавірусу препаратом CoronaVac від китайської компанії Sinovac уже у вівторок, 13 квітня. Цю вакцину отримають люди з інвалідністю, які не можуть дістатися до пункту імунізації, та їхні опікуни.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у п'ятницю, 9 квітня, під час пресланчу, передає "Громадське".
Крім маломобільних українців, щеплення CoronaVac зможуть отримати олімпійці та параолімпійці, які поїдуть цього року на змагання, а також люди, які братимуть участь у проведенні ЗНО-2021.
Цей препарат обрали для вакцинації перелічених категорій осіб, бо він має одну дозу у флаконі. Другу дозу вводитимуть на 28-й день для кращого ефекту.
Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що вакцина проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 215 тисяч доз якої поставили в Україну в березні, поки ще проходить перевірку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
До України 25 березня прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Загалом країна замовила 1,915 млн доз. Про те, що відомо про цей препарат, читайте в нашому матеріалі.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що ця вакцина є однодозною – в одному флаконі міститься кількість препарату, необхідна для щеплення однієї людини.
Зі свого боку очільник МОЗ Максим Степанов додав, що CoronaVac така ж ефективна, як і індійська CoviShield.