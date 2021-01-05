Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 5 січня: кількість заражених перевищила 86 млн

Олексій Тітофф Світ 05:15, 5.01.2021 Оновлено: 05:24, 5.01.2021

Станом на вівторок, 5 січня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися понад 86 млн осіб. За минулий день виявлено 534 тисяч нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,8 млн пацієнтів, а побороли хворобу – 61 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 190 тисяч, Британії – 59 тисяч і Росії – 23 тисячі.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 5 січня:

  • МОЗ Ізраїлю схвалив поставку вакцини Moderna від коронавірусу.

  • В Австрії заявили про перші випадки нового штаму коронавірусу: заразилася 12-річна дівчинка.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Геращенко: версія з КДБ Білорусі не вплине на справу обвинувачених у вбивстві Шеремета

На Полтавщині протестувальники перекрили міжнародну трасу. Фото

Помпео відкрито виступив проти Росії та Путіна

Росія влипла в неприємності через "Північний потік-2"

Єгорова про "дресуру" російськомовних в Україні: мову намагаються забити камінням