На каком расстоянии можно пережить ядерный взрыв: ученые объяснили все нюансы

Ядерное оружие для ведения войны использовалось только дважды в истории человечества – в 1945 году, когда США взорвали бомбы над японскими городами Хиросима и Нагасаки. Последствия были настолько ужасающими, что с тех пор больше никто не прибегал к такому.

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Однако с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже неоднократно звучали заявления российских чиновников с угрозами применения ядерного оружия. Это не может не вызывать боязни, поскольку именно РФ располагает крупнейшим арсеналом ядерного оружия во всем мире.

Неудивительно, что многие хотят знать, каковы шансы выжить в случае ядерного удара. Ученые из канала AsapSCIENCE разобрали эту тему и объяснили, как можно использовать ядерную войну.

Стоит отметить, что дать четкий и точный прогноз очень сложно, поскольку нужно учесть не только взрывную мощность ядерной бомбы, но и многие другие факторы. В частности:

какая будет погода в день взрыва и куда будет дуть ветер;

в какое время суток она взорвется;

где находится место взрыва – равнина, горы и так далее;

взорвется ли она на земле или в воздухе.

И все же определенные прогнозы могут быть сделаны.

Первое, что будет угрожать человеку после ядерного взрыва – это вероятность вспышечной слепоты. Она может возникнуть у непосредственно наблюдающих взрыв, поскольку около 35% энергии ядерного взрыва высвобождается в виде теплового излучения, которое распространяется примерно со скоростью света. Обычно такая потеря зрения временная и длится несколько минут.

В эксперименте исследователей рассматривался взрыв 1-мегатонной бомбы – это в 80 раз больше бомбы, взорванной над Хиросимой, но гораздо меньше, чем многие современные ядерные боеприпасы.

В результате взрыва такой бомбы в ясный день слепоту почувствовали бы люди на расстоянии до 21 км. Если бы она взорвалась ночью – временная слепота угрожала бы всем на расстоянии до 85 км.

Следующей была бы тепловая волна, которая угрожала бы легкими ожогами первой степени всем в зоне до 11 км. Люди, которые будут находиться в 8 км от взрыва, получили бы ожоги третьей степени – разрушающие и покрывающие волдырями кожные ткани. Такие ожоги могут быть причиной смерти, если пострадавший своевременно не получит помощь.

Интересно, что люди одеты в белую одежду будут более защищены от тепловой волны, поскольку ткань такого цвета способна отразить часть энергии. Тем, кто будет одет в темную одежду, повезет меньше.

Но все это не будет иметь значения для тех, кто окажется в эпицентре взрыва, где температура составит сотни тысяч градусов. В Хиросиме вблизи взрыва температура, по оценкам, достигла 300 000 градусов по Цельсию. При такой температуре люди почти мгновенно превратились в простейшие элементы, такие как углерод.

Еще одна угроза – взрывная волна. Она не только разрушает все на своем пути, но и создает разрушительные перепады атмосферного давления.

В радиусе 6 км от эпицентра взрыва волна создаст 180 метрических тонн силы на стены небольших построек, а скорость ветра достигнет 255 км/ч. В километре от зоны взрыва пиковое давление будет в четыре раза больше, а скорость ветра может достичь 756 км/ч.

Несмотря на то, что с технической точки зрения это не смертельно для человека, масштабные разрушения оставят мало шансов на выживание.

Тем, кто переживет все это, придется столкнуться с радиационным отравлением и ядерными осадками, распространение которых прогнозировать чрезвычайно сложно из-за факторов, которые указывались выше. При этом, если бомба взорвется в воздухе, радиация рассеется, а если на Земле – то ее распространение будет меньшим.

Следует учитывать тот факт, что недавнее исследование выявило остатки радиоактивного углерода от испытаний ядерных бомб времен Холодной войны в Марианской впадине, глубочайшей точке мирового океана.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об ученых, показавших, как бы выглядела ядерная война между США и Россией.

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