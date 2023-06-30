Ученые смоделировали ядерную войну между США и Россией и указали на ужасающие последствия: могут погибнуть более 5 млрд человек. Видео

Ученые создали наиболее научно реалистичную симуляцию ядерной войны, используя только несекретные данные, и визуализировали ее в виде видео. Особых открытий во время создания модели ядерной войны не произошло, однако ученые показали, какими ужасающими последствиями будут в случае такого сценария.

Видео дня

При ядерной войне между США и Россией могут погибнуть более 5 млрд человек. Об этом сообщает издание Time(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео сочетает в себе детальное моделирование ядерных целей, траекторий ракет, взрывов и электромагнитных импульсов. Также ученые показали, как в итоге образуется черный углеродный дым, который поднимется и распространится по земному шару, изменяя климат и вызывая массовый голод.

Как показывает видео, не имеет большого значения, кто начинает войну: когда одна сторона запускает ядерные ракеты, другая сторона обнаруживает их и стреляет в ответ. Крупные города становятся целью как потому, что они содержат военные объекты, так и для того, чтобы помешать послевоенному восстановлению противника.

Каждый ядерный взрыв создает огненный шар, примерно такой же горячий, как ядро ​​Солнца, за которым следует радиоактивное грибовидное облако. Эти сильные взрывы испаряют людей поблизости и вызывают пожары и слепоту. Затем расширение огненного шара вызывает взрывную волну, которая повреждает здания.

Ученые отметили, что Великобритания и Франция обладают ядерным потенциалом и в соответствии со статьей 5 НАТО обязаны защищать США, поэтому Россия может нанесли удар и по ним. Огненные бури могут охватить города, где ураганные ветры раздувают пламя, поджигая все, что может гореть, расплавляя стекло и некоторые металлы и превращая асфальт в легковоспламеняющуюся горячую жидкость.

Исследования показывают, что взрывы, электромагнитный импульс и радиоактивность – это не самое худшее. Более тяжелые последствия может принести ядерная зима, вызванная черным углеродным дымом от ядерных огненных бурь. Этот черный дым нагревается солнечным светом, поднимая его, как воздушный шар, на срок до десяти лет. Высотные струйные потоки настолько быстры, что дыму требуется всего несколько дней, чтобы распространиться по большей части планеты.

Напомним, США продолжают внимательно следить за ситуацией с ядерным оружием в России. Однако до сих пор не видят никаких признаков, что российский диктатор Владимир Путин готов применить ее против Украины или в любом другом месте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не удастся запугать мир ядерным оружием. Он подчеркнул, что все ядерные угрозы Москвы, адресованные НАТО и странам-союзницам с целью прекращения военной помощи Украине, терпят неудачу. Североатлантический альянс следит за ситуацией в Беларуси и будет рядом с Украиной столько, сколько нужно.

Глава МИД Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что ядерные угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина достигли высочайшего уровня, как и реакция НАТО на них.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что не исключает угрозу ядерного удара из Беларуси по приказу Путина.

Начальник ГУР Кирилл Буданов исключил возможность ядерного удара России по Украине. По его словам, в руководстве страны-агрессора "не так много идиотов".