Усик нарушил пост и его "шибануло": спортивные итоги 6 марта

Усик рассказал Оксане Марченко, как его "шибануло", а Ломаченко хотят заставить драться с непобедимым чемпионом мира.

Кроме того, непобедимый украинский супертяж нокаутировал соперника в 1-м раунде и Джойс поддел Усика за "украинское" предложение.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 6 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик рассказал Оксане Марченко, как его "шибануло". Видео

Ломаченко хотят заставить драться с непобедимым чемпионом мира

Непобедимый украинский супертяж нокаутировал соперника в 1-м раунде. Видео

Джойс поддел Усика за "украинское" предложение

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