Усик нарушил пост и его "шибануло": спортивные итоги 6 марта
Усик рассказал Оксане Марченко, как его "шибануло", а Ломаченко хотят заставить драться с непобедимым чемпионом мира.
Кроме того, непобедимый украинский супертяж нокаутировал соперника в 1-м раунде и Джойс поддел Усика за "украинское" предложение.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 6 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Усик рассказал Оксане Марченко, как его "шибануло". Видео
Ломаченко хотят заставить драться с непобедимым чемпионом мира
Непобедимый украинский супертяж нокаутировал соперника в 1-м раунде. Видео
Джойс поддел Усика за "украинское" предложение
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