Тренер о поступке арендованного игрока "Динамо": такой театр нам не нужен

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич остался не доволен поведением украинского защитника Артема Шабанова, который после финального свистка остался лежать на поле стадионе.

Украинский футболист "Динамо" выступает в аренде, и его ошибка привела к домашнему поражению "Легии" в четвертьфинале Кубка Польши против "Пяста" (1:2).

После матча единственным, кто утешил нашего соотечественника, стал полузащитник "Пяста" Жерар Бадия. Футболист команды соперника побежал через все поле к Артему.

"Ситуация с Шабановым? Вспоминается приятный жест Бадии. Всегда хорошо принимается, когда победитель утешает проигравшего. Обсудим это с Артемом. Вы не можете таким образом показывать противнику слабость. Я не говорю, что он сделал что-то не так, но такая ситуация всегда неловкая. Некоторые игроки пошли в раздевалку и не знали, что происходит. Я узнал об этом, когда ехал на пресс-конференцию", – цитирует Михневича официальный сайт "Легии".

Тренер понимает поведение игрока и то, что ему не все равно.

"Но в будущем мы будем говорить с игроками, чтобы они не делали таких вещей. Нам не нужен такой театр. По Шабанову была видна огромная проблема: пропустили, начинаем игру с центра поля, а наш защитник не готов продолжать игру. Я кричал на него со скамейки, но было видно, что он ужасно переживал", – подытожил польский наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта яркое выступление Шабанова в поединке чемпионата Польши позволило ему попасть в команду недели.