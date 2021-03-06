Непобедимый украинский супертяж нокаутировал соперника в 1-м раунде. Видео

Непобедимый украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (6-0, 6 КО) добыл свою шестую победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Киеве от промоутерской компании Ulions Boxing Promotions, 30-летний уроженец Кривого Рога разобрался с представителем Беларуси Александром Нихайчиком (1-6).

Наш соотечественник владел абсолютным преимуществом и решил вопрос с победителем двумя ударами в первом же раунде. Уже на 1-й минуте Нихайчик пропустил хук, "присел" в нокдаун, но смог подняться, и даже провести несколько атак. Шевадзуцкий ответил единственным левым боковым, который попал четко в висок сопернику. Белорус не успел подняться до окончания отсчета судьи.

Напомним, что 3 октября прошлого года Игорь разобрался с представителем Боснии и Герцеговины Аднаном Дероньей (3-2, 3 КО).

1 июля Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве в первом раунде нокаутировал Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) из Запорожья.

Перед этим Игорь в декабре прошлого года, удосрочил испанца Даниэля Роблеса (3-7-2, 2 КО).

Напомним. что Игорь Шевадзуцкий в 2015 году выступал за команду "Украинские атаманы", а в августе помогал россиянину Александру Поветкину готовиться к поединку против Диллиана Уайта.