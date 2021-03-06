Джойс поддел Усика за "украинское" предложение
Британский боксерДжо Джойс (12-0, 11 КО) высмеял предложение Александра Усика (18-0, 13 КО) провести бой в Украине на киевском НСК "Олимпийский".
35-летний уроженец Лондона ретвитнул пост крымчанина, сопроводив его едким комментарием.
"Оу! Ты жив. В Киеве даже ванну не заполнишь, не то что стадион. До скорой встречи в Великобритании. PS: я скучаю по тебе", – написал Джойс в Twitter.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой между Усиком и Джойсом (12-0, 11 КО) за звание временного чемпиона мира.
Напомним, что Усик и Джойс уже встречались на ринге во Всемирной суперсерии бокса. В марте 2013 года наш соотечественник победил единогласным решением судей.
Свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору, и завоевав титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.
29 ноября Джойс нокаутировал Даниэля Дюбуа в десятом раунде и стал чемпионом Европы. После победы Джо вызвал на бой Усика.