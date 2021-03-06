Умер олимпийский чемпион и участник "Чуда на льду"

Чемпион по хоккею на Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде Марк Павелич умер на 64-м году жизни, сообщает в Twitter Федерация хоккея США. Причина смерти легендарного хоккеиста не уточняется.

Павелич принимал участие в матче финального хоккейного турнира, который в истории получил название "Чудо на льду". Павелич на этом турнире забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.

Всего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Павелич сыграл в 355 встречах в регулярных чемпионатах и набрал 329 очков (137 шайб + 192 передачи).

Команда США, в которой были исключительно представители студенческих команд, сенсационно победила сборную СССР. Советские хоккеисты приехали на олимпийский турнир в ранге действующих чемпионов мира и Олимпийских игр. Матч завершился со счетом 4:3.

Комментатор АВС Эл Майклс вошел в историю своими словами на последних секундах: "Вы верите в чудеса?! Да!".

Эта встреча стала ключевой в итоговом распределении мест. Выиграв заключительный поединок финального турнира у Финляндии, сборная США стала обладательницей "золота"

В США было снято два художественных фильма и один документальный, рассказывающие об этих событиях.

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