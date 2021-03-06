Президент донецкого "Олимпика" ворвался в прямой эфир и грязно обматерил судей. Видео 18+

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин во время пресс-конференции главного тренера команды Юрия Калитвинцева ворвался в прямой эфир телеканала "Футбол" и обматерил работу судей.

Владелец клуба потребовал от наставника сказать прямым текстом, что произошло в игре.

"Юра, почему так толерантно? Скажи, что пи***аc судья оторвал голову на*уй, так и говори. Чего ты стесняешься, бл*дь?" – заявил Гельзин.

На предложение журналистов присоединиться к интервью, Гельзин возмущенно поинтересовался, почему они не акцентируют внимание на некачественном судействе.

"Что вы, бл*дь, все молчите? А что мне говорить? 93% засчитывают гол по телевидению! Что вы рассказываете? Что вы здесь рассказываете? Что эти, бл*дь, эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется. Сука, для чего этот пи***аc итальянец находится, бл*дь, у нас на*уй в стране, бл*дь? Меняйте, с*ка, их всех, бл*дь", – сказал Гельзин.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ ЛЕКСИКУ!

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 17-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге между "Шахтером" и "Олимпиком" завершилась со счетом 1:0, при этом в матче Юрий Бойко после просмотра ВАР отменил забитый гол футболиста "Олимпика".