Усик рассказал Оксане Марченко, как его "шибануло". Видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) признался, что перед каждыми соревнованиями молится и держит какой-то маленький пост, если это позволяет его физика.

В фильме "Паломница" Оксаны Марченко крымчанин рассказал, что с ним случилось после того, как он нарушил свой обет.

"Я как-то ослушивался духовного наставника, пытался держать пост и тренироваться при этом. И недельки через две физически шибануло меня. Я ему звоню, и у нас случился такой разговор.

– Это неправильно. В телефоне лазишь?

– Лажу

– В пост?

– Ну, бывает

– Разговариваешь вечером с компанией?

– Разговариваю.

– Ты лучше съешь кусочек мяса, но не разговаривай в толпе, иди почитай Священное Писание. Поборись с тем, что тебя больше всего совращает", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик признался, что в детстве тяжело заболел, и это едва не стоило ему жизни. В фильме Марченко спортсмен рассказал, что это был один из тех моментов, который убедил его в вере в Бога.