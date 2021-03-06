Ломаченко хотят заставить драться с непобедимым чемпионом мира

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Василий Ломаченко

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что ему позвонил отец непобедимого чемпиона мира по версии WBC Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО) с требованием организовать бой между его сыном и Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

По словам Хирна, появление украинца заставила сделать разворот в организации боя Хэйни – Линарес

"Билл Хэйни позвонил мне и сказал: "Заставьте Ломаченко драться". Я сказал менеджеру Василия Эгисом Климасом, что мы сделаем предложение Top Rank по бою Хейни - Ломаченко. Так что я счастлив провести этот бой. Это фантастический бой, и Девин более чем счастлив драться с Ломаченко. Если мы согласуем все условия, то этот бой будет предпочтительнее, чем Линарес – Хейни. Но если мы не сможем договориться, то Линарес в значительной степени согласен и готов к работе", – сказал Хирн в интервью iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хэйни заявил, что Арум не даст ему подраться с Ломаченко. Сам Василий отметил, что готов встретиться с Дэвином Хэйни в конце апреля или начале мая.

На своей странице в Twitter украинец ответил на вызов американского боксера, который сказал, что будет готов к бою.

Напомним, что Василий и Дэвин устроили перепалку в Twitter после того, как американец спросил, куда подевался наш соотечественник. Он подколол украинца, вспомнив его поражение в титульном поединке против Теофимо Лопеса, а Ломаченко заявил, что Хэйни получил свой чемпионский пояс по почте.

Эдди ХирнВасилий ЛомаченкоДэвин Хэйни