Украинка с рекордом выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит с 4 по 7 марта в польском Торуни.

Never give up! Maryna Bekh-Romanchuk's 🇺🇦 record in major long jump competitions. 🥉 2013 European U20s 🥉 2015 European U23s 🥈 2018 Europeans 🥉 2019 European Indoors 🥈 2019 World Champs 🥇 2021 European Indoors #Torun2021 pic.twitter.com/cP8XWrZKSV

25-летняя хмельничанка с результатом 6,92 метра установила рекорд сезона в мире.

How good was the women's long jump final in #Torun2021? 🙌



Maryna Bekh-Romanchuk 🇺🇦 produced a world lead of 6.92m in the final round to defeat Malaika Mihambo with 6.88m! 🥇 pic.twitter.com/dRM7uwm3MI