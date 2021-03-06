Каштру об условиях игры в Киеве: ужасно, как будто там была война

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру после матча с земляками из "Олимпика" остался очень недовольным состоянием киевского стадиона "Динамо" им. Лобановского.

Португалец заявил, что была очень сложная игра, а поле находилось в ужасных условиях.

"В последней игре, когда мы играли здесь, мы вылетели из Кубка Украины. Газон не соответствует украинскому чемпионату. Поле просто ужасное, как будто там была война. Но команда постаралась адаптироваться. Играли, когда более практично, когда нет. Смогли взять 3 очка – это была наша главная цель на сегодня, сражаясь против очень хорошо организованного "Олимпика". Играя на выходах и в контратаках эта команда заставила нас поработать. К счастью, мы заработали 3 очка", – заявил португалец в эфире телеканала "Футбол".

В качестве положительных моменты, тренер выделил полную отдачу работе всей команды.

"То как мы работали и то, как мы хотели сегодня победить. Играли в сложных условиях, играли на поле, на котором невозможно играть в футбол. Если мы хотим продвигать украинскую лигу и украинский чемпионат, то невозможно играть на таком поле, это как для нас, так и для "Олимпика". Я сейчас не говорю только за себя и за нашу команду. Думаю, что "Олимпик" тоже не хотел бы играть на таком поле. Но это то, что есть, будем продолжать. Есть много вещей, которые я не понимаю, но вот так", – подытожил Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер" завершился со счетом 0:1. В игре арбитр Юрий Бойко отменил гол "Олимпика". После встречи Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир и обматерил судей.