Тренер сборной Украины назвал главную причину фиаско Свитолиной в полуфинале Олимпиады-2020

Главным фактором поражения Элины Свитолиной в полуфинале теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио стало эмоциональное состояние спортсменке. Первая ракетка страны очень хотела пробиться в решающий матч, что вылилось в давление на нее.

Такое мнение в комментарии Sport.ua выразил главный тренер сборной Украины Михаил Филима. Комментируя фиаско Свитолиной в поединке против Маркеты Вондрушовой, он также отметил силу соперницы своей подопечной.

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"Вондрушова действительно неудобная соперница для нее. Имеет такой стиль, что Свитолина вынуждена играть не в ту игру, которую любит. Нашей теннисистке пришлось большую часть времени проводить в атаке. К тому же, чешка еще и играет левой рукой. Но самая главная причина – это эмоциональная напряженность. Обе теннисистки знали, что на кону финал и этот эмоциональный стресс также повлиял на украинку. Ей очень хотелось быть в финале", – сказал Филима.

Напомним, в субботу, 31 июля, Свитолина поборется за бронзовую медаль Олимпиады-2020. В матче за медаль Элина сразится с казашкой Еленой Рыбакиной.

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