Свитолина в прямом эфире выполнила просьбу украинского журналиста. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Теннис
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Элина Свитолина

Украинский журналист телеканала UА:Перший в прямом эфире попросил шестую ракетку мира Элину Свитолину расписаться на его головном уборе. После победы в бронзовом финале Олимпиады-2020 репортер завершил флеш-интервью с теннисисткой просьбой оставить автограф на его панаме.

Свитолина расписалась на панаме журналиста

Свитолина улыбаясь выполнила пожелания соотечественника и ушла в раздевалку принимать поздравления. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что поединок за "бронзу" Олимпиады-2020 против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

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Элина Свитолина победила Елену Рыбакину

Наша соотечественница без шансов уступила в первом сете, но затем смогла собраться и переломить ход встречи.

Элина Свитолина

Комментируя матч Элина призналась, что отдала на корте все силы и у нее просто подкашиваются ноги.

Украинка не могла поверить в свою победу
ЯпонияТокиоТеннисОлимпиада-2020Элина Свитолина