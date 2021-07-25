Свитолина после свадьбы драматично победила на старте Олимпиады-2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла непростую победу в первом круге олимпийского теннисного турнира. На корте в Токио 26-летняя одесситка (№6 WTA) одолела 61-й номер мирового рейтинга Лауру Зигемунд из Германии.

Встреча продлилась три часа и завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

Матч начался для нашей соотечественницы удачно. Сильными подачами Свитолина сделала несколько брейков, поведя в счете 5:2.

Вторая партия прошла в равной борьбе, где обе теннисистки по очереди брали свои подачи. Элина по ходу встречи уступала 3:5, но смогла сделать брейк и сравнять счет 5:5. Ключевой стала проигранная своя подача при счете 5:6.

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Ситуация в третьем сете развивалась драматично. Выигрывая 5:1 Свитолина просто остановилась. Украинка проиграла четыре подачи подряд, но смогла вырвать победу.

В 1/16 финала украинская теннисистка сыграет с победительницей в паре Ярослава Шведова (Казахстан, 454 WTA) – Айла Томлянович (Австралия, 51 WTA)

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля шестая ракетка мира Элина Свитолина вышла замуж за своего коллегу француза Гаэля Монфиса. Церемония бракосочетания состоялась в швейцарском Ньоне.