Свитолина не смогла сдержать эмоций, комментируя свою медаль Олимпиады-2020. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина с трудом смогла подобрать эмоции, комментируя бронзовую медаль Олимпиады в Токио, которую она завоевала в матче с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Наша соотечественница призналась, что у нее подкашиваются ноги.

Свитолина без шансов проиграла в первом сете, но во втором смогла найти в себе силы переломить ход поединка.

"Конечно было очень тяжело вернуться снова в колею. И для меня эта победа - это невероятные ощущения. Я просто старалась бороться до конца. Проигрывая во втором и третьем сете у меня было мало шансов, но я старалась не сдаваться и отдала все силы, которые оставались", – заявила Свитолина после поединка.

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Украинка призналась, что ей нужно было пытаться реагировать быстрее на подачи Рыбакиной

"Но так, как мы тут играем уже неделю это было сделать непросто. Реакции уже снизились. Первый сет был очень плохой с моей стороны, но я боролась и мой характер меня вернул в матч. Я считаю, что эта победа просто невероятная",– призналась Элина.

Теннисистка рассказала, что случилось в первом сете, который она проиграла 1:6.

"Где-то сыграли нервы. В теннисе очень непросто после проигрыша возвращаться в турнир, так как у нас все идет на вылет. И проиграв в полуфинал, мне было непросто вернуться. Были замедленные реакции. Где-то я нехорошо видела мяч. Елена игрок высокого уровня и этим воспользовалась . Я потратила все силы, чтобы вернуться. На это потратила все силы, которые возможно. Сейчас стою, все болит, ноги не держат. Эта "бронза" для меня много что значит", – отметила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в мужском утешительном финале произошла сенсация. Первая ракетка мира Новак Джокович не смог взять медаль.