'Желающих нет': еще одна российская сборная отказалась от Олимпиады-2024

Сборная России по стрельбе из лука стала очередной командой из страны-агрессора, которая отказалась от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсмены якобы сами решили не принимать условия по поездке в столицу Франции без национальных флага и гимна.

Об этом заявил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам функционера, его организация одобрила некоторым индивидуальным спортсменам разрешение выступить на ОИ, но "они сами не проявили заинтересованности".

"Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и "Динамо". Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду", – сказал Ешеев.

Ранее сборные России по художественной и спортивной гимнастике отказались от участия в Играх-2024. Удивительно, но за спортсменов также выступили их тренеры. Единственными, кто публично заявил о своем решении, стали сестры Дина и Арина Аверины. При этом эти атлетки назло Международному олимпийскому комитету (МОК) завершили карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обвинила МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту".

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