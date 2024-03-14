'Не будут выступать': российские гимнастки отказались ехать на Олимпиаду-2024, оскорбив МОК

Во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) в очередной раз подтвердили, что не намерены участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсменки не согласились якобы с несправедливыми условиями допуска к турниру, которые применяются к представительницам страны-агрессорки.

Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявила глава ВФХГ Ирина Винер, которая не позволяет высказываться самим гимнасткам. По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, от ее подопечных требуют "от всего отказаться" и выступать без флага и гимна, а олимпийский флаг она обозвала "белой тряпкой".

"Наша сборная по художественной гимнастике, наши тренеры и гимнастки с самого начала, когда услышали требования для выступления на Олимпийских играх – белый флаг, специальная анкета, где от всего нужно отказаться, – сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде. Они даже сказали так: "Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем. Мы привыкли, что на соревнованиях полные трибуны наших болельщиков и все скандируют: "Россия". Сказали, что сейчас выступать в таком статусе они не будут", – сказала Винер.

Отметим, что об отказе ехать в Париж заявили лишь сестры Арина и Дина Аверины, которые на зло Международному олимпийскому комитету (МОК) объявили о завершении карьеры. При том именно эти спортсменки впервые за последние четверть века оставили Россию без олимпийского "золота". На Играх-2020 в Токио Дина взяла "серебро", а ее сестра стала четвертой.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ВФХГ Ирина Винер стала посмешищем в сети после того, как объявила вне политики российского диктатора Владимира Путина.

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