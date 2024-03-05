Знаменитые российские гимнастки назло МОК завершили карьеру в 25 лет

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио Дина Аверина и ее сестра-близнец 5-кратная чемпионка мира Арина Аверина объявили об уходе из спорта. По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, 25-летние россиянки совершили этот поступок в ответ на требование Международного олимпийского комитета (МОК) выступать под нейтральным флагом.

Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там выступят российские спортсмены, которые смогут получить нейтральный статус.

"Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты", – сказала Винер в интервью r-sports.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики.

Напомним, что Россия выступала на Олимпиаде-2020 в нейтральном статусе и сенсационно провалила турнир в художественной гимнастике.

Аверина завоевала "серебро" в личном многоборье, проиграв победительнице Линой Ашрам из Израиля 0,150 балла.

Год спустя Дина Аверина на чемпионате мира в японском Китакюсю стала второй в упражнениях с лентой. Увидев свои результаты и то, что она лишь вторая, Аверина не смогла сдержать эмоции, едва не расплакавшись и назвав судей "с*ками". Этот инцидент попал в эфир телетрансляции.

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